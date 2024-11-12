محافظ بورسعيد يوجه الأجهزة التنفيذية ببحث شكاوى المواطنين والإسراع في حلها

عقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اجتماعًا بالديوان العام للمحافظة مع عدد من المواطنين لتلقي شكواهم وطلباتهم في عدد من الموضوعات والعمل على وضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الجهاز التنفيذي، واللواء أسامة زعفان، مستشار المحافظ، وعدد من الأجهزة التنفيذية.

واستمع محافظ بورسعيد، عن قرب، إلى شكاوى عدد من المواطنين واستجاب لمطالبهم في عدد من الموضوعات الهامة لتقديم مزيد من الخدمات، مؤكدًا حرصه على تلبية مطالب وشكاوى المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كامل الدعم لأهالي المحافظة ومن أهمها تطوير الطرق والمناطق السكنية وإقامة مشروعات خدمية وتنموية.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها وتلبية مطالبهم، والتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان سرعة ودقة التنفيذ في عدد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.