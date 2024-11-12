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قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن "الجيش يعمل بشكل قوي ونحن نهاجم في بيروت والضاحية وفي سوريا".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر أمريكية وإسرائيلية قولها إنه من غير المؤكد أن حزب الله سيوافق على مقترح وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الجيش بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان، مؤكدا اعتراض 3 صواريخ وسقوط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.

وأفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل بسقوط قتيلين في نهاريا شمالي إسرائيل جراء إطلاق صواريخ من لبنان.