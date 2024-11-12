رئيس وزراء إسبانيا لمؤتمر كوب29: العالم في طريقه إلى كارثة مناخية

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إن المجتمع الدولي يجب أن يصبح أكثر طموحا في تحقيق أهدافه المناخية، مشيرا إلى أن الفيضانات التي حدثت مؤخرا في بلاده أودت بحياة ما لا يقل عن 220 شخصا.

ووصف سانشيز في كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو، ارتفاع حرارة الكوكب بأنه "تهديد وجودي" للإنسانية. وقال إن كل الدول تواجه التأثيرات، من العواصف الأكثر عنفا إلى حرائق الغابات الأكثر شدة.

وذكر سانشيز أنه على الرغم من ذلك، لا تزال العديد من الحكومات والدول تستثمر في مصادر الطاقة التي تضر المناخ مثل النفط والغاز، مضيفا أن هذا سيؤدي إلى "كارثة" عالمية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني إن هناك حاجة إلى اتخاذ "إجراءات جذرية" لحماية المناخ وإعادة البناء المستهدف للمدن لكي تتحمل ظاهرة الاحتباس الحراري.