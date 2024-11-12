محافظ الدقهلية: تمويل 3500 مشروع بـ290 مليون جنيه خلال العام الحالي

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أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن تمويل 3500 مشروع بقيمة 290 مليون جنيه خلال العام الحالي، ضمن خطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالمحافظة

وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره الكبير لدور الجهاز الذي يقدم خدمة متميزة للمواطنين، بتمويل مختلف المشروعات بمراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكدا دعمه الكامل لتوجه الدولة في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف المحافظ أن برنامج عمل الجهاز يتيح توفير فرص عمل للشباب، والقضاء على البطالة، ونشر ثقافة العمل الحر، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير لكل المنتجات، بما يساهم في تعظيم الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج القومي.

واستعرض أيمن موسى مدير فرع الجهاز بالدقهلية، الخدمات التي يقدمها الجهاز، ومنها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات.

وأوضح أن قيمة التمويل خلال العام الجاري بلغت 290 مليون جنيه لـ3500 مشروع وفرت 14500 فرصة عمل، كما أصدر الجهاز 533 رخصة، 350 رخصة تحت الإصدار، 183 رخصة توفيق أوضاع، 686 شهادات تصنيف، 686 شهادة مزايا، 144 سجلا تجاريا، 311 بطاقة ضريبية.

يأتي ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية بمدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدقهلية، حيث استمع منه لشرح آليات وإجراءات عمل الجهاز في منح التمويل للمشروعات المختلفة.