 ضربة جوية روسية استهدفت وحدة عسكرية في خاركوف بأوكرانيا - بوابة الشروق
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ضربة جوية روسية استهدفت وحدة عسكرية في خاركوف بأوكرانيا


نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 9:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 9:09 ص

قال منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم، إنه تم اطلاق ضربة جوية استهدفت وحدة عسكرية في خاركوف تسببت في مقتل 70 عسكريًا وإصابة أكثر من مئة آخرين من قوات نظام كييف.

وقال ليبيديف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه في مساء يوم 11 نوفمبر، تم تنفيذ غارة جوية أخرى بالقنابل، بقنبلة جوية شديدة الانفجار، في ضواحي خاركوف على قافلة فيها معدات عسكرية أوكرانية كانت تستعد للمغادرة إلى فولشانس.

ويزعم ليبيديف أن القوات الروسية استطاعت افشال الهجوم المضاد الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا استمراراً للعملية العسكرية الروسية التي بدأت في فبراير 2022.

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