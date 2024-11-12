ترامب يختار لي زيلدين لقيادة وكالة حماية البيئة الأمريكية

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب النائب الجمهوري السابق لي زيلدين لقيادة وكالة حماية البيئة، حسبما أعلن ترامب يوم الاثنين.

وقال ترامب في بيان إن زيلدين "سيضمن اتخاذ قرارات تنظيمية عادلة وسريعة"، مضيفا أن هذه القرارات "ستُنفذ بطريقة تطلق العنان لقوة الأعمال الأمريكية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى المعايير البيئية، بما في ذلك الهواء والماء الأنظف على كوكب الأرض".

وأكد ترامب أن زيلدين "سيضع معايير جديدة لمراجعة وصيانة البيئة، مما سيسمح للولايات المتحدة بالنمو بشكل صحي ومنظم".

وكتب زيلدين على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أن الانضمام إلى حكومة ترامب هو شرف كبير. وأضاف: "سنعيد الهيمنة الأمريكية في مجال الطاقة، ونعزز صناعة السيارات لاستعادة الوظائف الأمريكية، ونجعل الولايات المتحدة رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، وسنفعل ذلك مع حماية الوصول إلى هواء وماء نظيفين".

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن زيلدين / 44 عاما / لا يُنظر إليه على أنه يمتلك خبرة كبيرة في السياسة البيئية، ولكن بالنظر إلى تصريحات ترامب، يُتوقع أن يقوم بتخفيف اللوائح التنظيمية.

وفي أعقاب فوزه الأول في الانتخابات عام 2016، أمر ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.

ووفقا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز نُشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، يخطط ترمب الآن مرة أخرى للانسحاب من اتفاقية باريس، ونقل مقر وكالة حماية البيئة بعيدا عن واشنطن، وتقليص حجم المحميات الطبيعية لتمهيد الطريق للتنقيب عن النفط وتعدين الفحم.