أعلن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن «ما يقرب من 60% من مرضى الإدمان يعيشون مع الأب والأم»، قائلا إن «وجود الوالدين أصبح تواجدا جسديا أكثر مما هو احتواء وإلماما بالاكتشاف المبكر وتفهما للوقاية».

ووصف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، هذه النسبة بالمقلقة، لافتا أن الصندوق يستقبل أسرا يفاجأ فيها الآباء بإدمان أبنائهم منذ عشر سنوات.

وأشار إلى أن نسبة تعاطي المخدرات عالميا تبلغ 5.9%، موضحا أن مصر تسجل 5.6%، وهي نسبة متوافقة مع المعدل العالمي.

ونوه أن نسبة الإدمان، بمعنى الاعتماد الجسدي والنفسي على المخدرات؛ فتمثل 2.3% في مصر، وهي أيضا متوافقة مع المعدلات العالمية.

وأوضح أن الفرق بين التعاطي والإدمان يكمن في أن المتعاطي لم يصل بعد لمرحلة الاعتماد الكامل على المخدر.