أمريكا تعلن تصنيف صادرات إندونيسية من الأحذية على إنها ملوثة بالسيزيوم

أعلنت الولايات المتحدة، تصنيف صادرات إندونيسية من الأحذية على أنها ملوثة بالسيزيوم 137؛ لتضيف بذلك منتجا آخر يظهر علامات الإشعاع إلى القائمة التي تشمل بالفعل الروبيان والقرنفل.

وذكرت السلطات في جاكرتا، اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أعادت مؤخرا حاويتين من الأحذية يشتبه في أنها ملوثة بمادة السيزيوم 137 المشعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال بارا كريشنا هاسيبوان وهو مسئول لدى فريق العمل الحكومي الذي يحقق في نتائج الإشعاع للصحفيين، إن الوكالة الوطنية للأبحاث الإندونيسية ستجري اختبارات على الأحذية.

وتابع أن الأحذية تأتي من شركة تقع بالقرب من موقع تسرب إشعاعي في غرب جاوة، مضيفا أن الحاوية الأولى وصلت إلى إندونيسيا قبل شهر.