اختتام تتويج ملك تايلاند بموكب مراكب

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ينتهي تتويج ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن، رسميا اليوم الخميس، باستعراض لموكب للمراكب في النهر الرئيسي في بانكوك.

ويشمل "موكب المراكب الملكية" 2200 ملاح من المتوقع أن يجدفوا 52 مركبا على طول نهر تشاو فرايا في بانكوك. وهذه هي المرحلة الأخيرة من تتويج فاجيرالونجكورن بعدما تُوج رسميا في مراسم أقيمت في مايو.

ومن المتوقع أن يجلس فاجيرالونجكورن مع ملكته الجديدة سوتيدا على المركب الأكبر الذي يوجد على رأسه شكل بجعة أسطورية.

جرى تسمية سوتيدا ملكة في مايو قبل أيام من تتويج فاجيرالونجكورن.

وكان فاجيرالونجكورن قد اختار رفيقة رسميا في يوليو ولكنه نبذها بعد ثلاثة أشهر لعدم إظهار ما يكفي من الولاء وبذلها مجهودات لرفع شأنها لذلك لسوتيدا، بحسب بيان صادر عن القصر.

وكان من المقرر في البداية إقامة موكب المراكب الملكية في أكتوبر ولكن تأجل إلى الخميس.

وتهدف أيضا مراسم اليوم الخميس التي تسمى "الموكب الملكي البحري" لأن تعكس طريقة الحياة التايلاندية القديمة التي كانت تستخدم المراكب كوسيلة رئيسية للنقل. ومن المفترض أن تتيح المراسم التقليدية فرصة للتايلانديين لرؤية ملكهم الجديد.

ومنذ ورث العرش عن والده الراحل بوميبول أدولياديج، سعى فاجيرالونجكورن لقدر أكبر من السيطرة على أموال الملكية ووضع المزيد من الوحدات العسكرية تحت قيادته المباشرة.

وتردد أن فاجيرالونجكورن يقضي أغلبية وقته في ألمانيا حيث يمتلك فيلا مطلة على بحيرة شتارنبرج في ميونخ.

يشار إلى أن الملكية التايلاندية محمية بقوانين صارمة تمنع الطعن في الذات الملكية حيث أن بموجبها يعاقب على التعليقات الانتقادية على الملكية بالسجن لما يصل إلى 15 عاما.