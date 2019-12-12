الوادي الجديد تُجهز لافتتاح مركز لرعاية الطلاب الموهوبين بمدرسة الزهور







أكد صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه سيتم افتتاح مركز لرعاية الطلاب الموهوبين بمدرسة الزهور الجديدة للتعليم الأساسي تحت اشراف إدارة الموهوبين والتعلم الذكي.

وأضاف «ميرغني» خلال جولة تفقدية لورش العمل المقامة بمقر المركز لتدريب الطلاب، استعدادًا لافتتاح المركز الذي يضم إبداعات الطلبة والطالبات المشاركين في تنفيذ الأعمال، والتي أظهرت الاهتمام المتميز بمواهب طلابنا وصقل قدراتهم نحو الأفضل، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد .

وأشار إلى أنه لابد من تسليط الضوء دائمًا على فئة الموهوبين من الطلاب، واكتشافهم ورعايتهم لإعداد كوادر مبتكرة ومبدعة فى شتى المجالات.