الآلاف يحتجون ضد مشروع قانون تعديل المواطنة في آسام بالهند رغم حظر التجول

تحدى آلاف المواطنين حظر التجول المفروض في ولاية آسام بشمال شرق الهند، اليوم الخميس، حيث شاركوا في احتجاجات ضد تشريع من شأنه منح الجنسية لغير المسلمين من الدول المجاورة.

وكان البرلمان قد وافق أمس الأربعاء على مشروع قانون تعديل المواطنة، الذي يتم بموجبه منح ملجأ للأقليات من الهندوس والسيخ والبوذيين والجاينيين والبارسيين والمسيحيين، الفارين من الاضطهاد الديني في دول باكستان وبنجلاديش وأفغانستان ذات الأغلبية الإسلامية.

وقد تجمع المتظاهرون في مناطق مختلفة في جواهاتي، أكبر مدن ولاية آسام، وقاموا بحرق الإطارات ورشق الحجارة، كما رددوا شعارات قبل أن تفرقهم الشرطة.

من ناحية أخرى، قال قائد شرطة الولاية بهاسكار جيوتي ماهانتا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف: "نحاول السيطرة على الوضع الذي يتسم بالتوتر الشديد. وقد تم القيام بالعديد من الاعتقالات"، مضيفا أنه قد تم نشر قوات من الجيش في مناطق حساسة.

وقال منتقدو مشروع القانون إنه يتعارض مع القيم التي يكفلها الدستور العلماني في الهند، عن طريق جعل الدين أساسا للمواطنة. كما يقولون إنه يميز ضد المسلمين.