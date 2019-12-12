القضاء التونسي يصدر حكما بسجن السياسي سليم الرياحي 11 عاما

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أصدرت محكمة تونسية اليوم الخميس حكما بسجن رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي الفار خارج البلاد 11 عاما مع النفاذ العاجل.

وقال مصدر قضائي في محكمة تونس العاصمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكم يرتبط بقضية فساد وغسيل أموال، وتشمل أيضا مواطنين ليبيين اثنين وآخر مغربي.

وأوضح أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي كانت أصدرت تقريرا يؤكد شبهات الفساد المالي ضد سليم الرياحي الذي غادر تونس منذ ديسمبر 2018.

وتابع المصدر قائلا إنه يمكن الطعن على الحكم.

وشارك الرياحي في الانتخابات الرئاسية في 2014 وحل خامسا وفاز حزبه بمقاعد في البرلمان وشارك في الائتلاف الحكومي ثم انسحب منه.

وتتضارب المعلومات بشأن مصادر أمواله. وقد صدرت ضده بطاقة إيداع بالسجن منذ نيسان/أبريل الماضي.