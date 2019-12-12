صحة شمال سيناء تنفي وفاة 4 أشخاص بمرض معد في الشيخ زويد

نفت مديرية الصحة بشمال سيناء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء حول وفاة 4 أشخاص بمركز ومدينه الشيخ زويد نتيجة أمراض معدية أو أوبئة.

وأكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة أن جميع حالات الوفاة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، مابين حالة وفاة طبيعية بالمنزل وحالة وفاة أخرى؛ نتيجة جفاف شديد والتهاب رئوي لطفل، وأخرى نتيجة أزمة قلبية، وأخيرًا وفاة نتيجة انفجار جسم غريب، مُشددًا على حرص مديرية الصحة الشديد على صحة وسلامة المواطنين.

وتابع شوكة أن جميع التقارير الوقائية الرقابية التابعة للمديرية لم ترصد اي حالات وفاة نتيجة مرض معد فيروسي خلال تلك الفترة، ولم يتم الابلاغ عن أي حالات أو أعراض.

وناشدت مديرية الصحة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالمديرية، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على أرقام مديرية الصحة.