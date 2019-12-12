كوريا الجنوبية تؤكد حالتي إصابة جديدتين بحمى الخنازير الإفريقية

أكدت كوريا الجنوبية حالتي إصابة جديدتين بحمى الخنازير الأفريقية أمس الأربعاء، مما رفع العدد الإجمالي إلى 43 حالة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المعهد الوطني لابحاث البيئة، أنه تم الإبلاغ عن الحالتين في يونتشون في إقليم كيونجكي.

وظهرت أول حالة إصابة بالمرض في البلاد في 17 سبتمبر الماضي في مزرعة بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.

وقامت سلطات الحجر الصحي بإعدام 400 ألف خنزير تقريبا لمكافحة انتشار المرض شديد العدوى.

وكانت هناك 12حالة من بين الحالات الـ 43 حالة التي تم تسجيلها في جميع أنحاء البلاد،في يونتشون.

وقال مسؤول بالمعهد،لم يتم تسميته، إنه من المتوقع العثور على المزيد من الحالات في منطقة يونتشون لأنها معرضة بدرجة كبيرة للإصابة.

ينتشر الفيروس من خلال الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة أو بقاياها، على عكس الأمراض الحيوانية الأخرى مثل مرض الحمى القلاعية الذي ينتقل عن طريق الهواء.