ياسر قورة: جلسات منتدى شباب العالم تؤكد حرص الدولة على الرقمنة ومواكبة الصورة التكنولوجية

قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد، إن منتدى شباب العالم النسخة الثالثة، الذي ينطلق يوم 14 من الشهر الجاري، يشهد عقد نحو 16 جلسة، جميعها تؤكد أن هناك تحول في موضوعات الجلسات والأفكار التي يتم طرحها ومناقشتها خلال المنتديات، بما يتوافق مع العصر، ويؤكد حرص القيادة السياسية على مزيد من التواصل مع الشباب ومد جسور الثقة بينهم.

وأوضح أن أبرز الموضوعات التى ستطرح للنقاش خلال الجلسات، التغيرات المناخية على الإنسانية، حيث سيتم مناقشة نتائجها، ووضع حلول لها، من خلال الاستماع لأفكار الشباب لمعالجة هذا الأمر من مختلف الدول حول العالم، وما ينتج عن التغيرات المناخية من تداعيات اقتصادية واجتماعية على الإنسانية وأثر ارتفاع منسوب البحار والمحيطات على التنوع البيولوجي.

وأشار إلى أن مصر تضع نصب أعينها التنمية المستدامة في أفريقيا، واتضح ذلك جليا خلال الفترة الأخيرة، وخلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ظهر ذلك بشكل لافت للنظر، ولهذا خُصصت جلسة كاملة لاستكمال مناقشة هذا الأمر بالتفصيل، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا من خلال تنفيذ مشروعات تكاملية بالقارة، بالإضافة لجلسة حول الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتسليط الضوء على السلوك الغذائي للأفراد والشعوب والعقبات التي تواجه توفير الأمن الغذائي.

وأضاف أن المنتدى يلقى الضوء على التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، ففي ظل التحولات التي يمر بها العالم، ظهرت العديد من التحديات التي تهدد السلام العالمي، مثل الإرهاب والنزاعات المسلحة، وستناقش المنتدى هذا الأمر بشيء من التفصيل للوقوف على آلية حول التصدى لظاهرة الإرهاب التي تهدد العالم.

وأشاد بتخصيص جلسة للتحول الرقمي، والرقمنة، والاستعانة بخبراء في هذا المجال لأول مرة في المنتدىات الشبابية لتوضيح مفهوم التحول الرقمي ودوره في تحقيق التميز المؤسسي؛ وتبيان مراحل تحقيق كل من التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي والتحديات التي تواجه تحقيقهما، وتوضيح دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تغيير نمط الحياة الحديثة، وتقييم توقعات تطور مراحل الذكاء الاصطناعي ومعادلتها للذكاء البشري.