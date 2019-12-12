الأرجنتين: برنامجنا مع صندوق النقد فشل وسننفذ برنامجا مختلفا

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قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان، مساء أمس الأربعاء، إن بلاده ستنفذ برنامجا مختلفا مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الصندوق اعترف بفشل البرنامج القديم.

وقال جوزمان لدى استعراضه خطة اقتصادية لبلاده: "سنفتح محادثات مع الدائنين لتعديل جدول الديون"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "الأرجنتين بحاجة إلى تعديلات على الدين.. يجب أن يتعافى الاقتصاد الأرجنتيني من أجل دفع الديون".

وتابع: "الأرجنتين لا تستخدم الديون الدولارية للاستثمار في القطاع الإنتاجي، وزادت المدفوعات الأرجنتينية بشكل كبير".

وقال: "الأرجنتين بحاجة إلى حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".