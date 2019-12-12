برلين: طرد موظفين اثنين من السفارة الألمانية في روسيا «إشارة خاطئة»

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انتقدت وزارة الخارجية الألمانية بشدة قرار الحكومة الروسية طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين في ظل الخلاف القائم بين الحكومتين بشأن جريمة قتل مواطن جورجي في برلين، يشتبه أنها تمت بتكليف من أجهزة روسية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الخميس: "تأسف الحكومة الاتحادية لقرار الحكومة الروسية بإعلان موظفين اثنين بالسفارة الألمانية في موسكو شخصين غير مرغوب فيهما. لقد أرسلت الإشارة الخاطئة وهذا أمر غير مبرر".

وتابعت المتحدثة: "تحتفظ الحكومة الألمانية بالحق في اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الشأن، في ضوء التحقيقات".

وتتمثل خلفية النزاع في أن الحكومة الاتحادية تتهم روسيا بالقصور في التعاون بشأن تحديد ملابسات جريمة القتل.

ويعتقد أن الضحية، وهو جورجي /40 عاما/ قاتل في الشيشان إلى جانب الانفصاليين الشيشانيين، قُتل برصاصة في الرأس من الخلف، في حديقة تيرجارتن، يوم 23 أغسطس الماضي.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه به روسي، مسجون حاليا على ذمة التحقيقات، ويلتزم الصمت بشأن الاتهامات الموجهة إليه. ويتهم الادعاء العام في ألمانيا جهات تابعة للدولة في روسيا أو في الشيشان بتكليف القاتل بالمهمة.

وكانت الخارجية الألمانية أعلنت في الرابع من ديسمبر الجاري موظفين اثنين بالسفارة الروسية شخصين غير مرغوب فيهما.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أن تحقيق مشاركة جادة وعاجلة من جانب السلطات الروسية في استجلاء ملابسات الواقعة أمر ضروري من منظور الحكومة الألمانية.