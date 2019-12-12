القاسمى يفتتح مقرا للأكاديمية العربية للنقل البحري بالشارقة

افتتح الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة مساء أمس الأربعاء، فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في خورفكان بالشارقة، والذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات التي تساهم بتقديم تعليم بجودة أكاديمية عالية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار.

بدأت مراسم الاحتفال باستعراض حرس الشرف لطلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية.

وأجرى حاكم الشارقة والحضور، عقب قص الشريط التقليدي إيذانًا بافتتاح المنشآت الجديدة، جولة تفقدية في أرجاء الفرع الجديد تفقد خلالها حاكم الشارقة يرافقه الأمين العام للجامعة العربية ورئيس الأكاديمية ١٩مبنيا تعليميًا وإداريًا بالفرع الجديد.

وفي كلمته أعرب حاكم الشارقة عن اعتزازه وافتخاره بهذا الصرح الجديد من صروح العلم في إمارة الشارقة وانضمامه إلى مجموعة الجامعات والكليات المتواجدة على أرض الإمارة والتي تعتبر إضافة جديدة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة.

وقال: نرحب بكم جميعًا في حفل افتتاح الفرع الجديد للأكاديمية و نشكر ضيوفنا على الحضور مشيرا الى ان التعاون بين الشارقة والأكاديمية بدأ منذ أربعة قرون.

وأضاف حاكم الشارقة: "اخترنا هذا الموقع المميز بالقرب من ميناء خورفكان، بعد أشهر قليلة عقب إرساء حجر الأساس نجد أمامنا اليوم صرحا أكاديميا جديدا التحق به أبناءنا وبناتنا من داخل وخارج منطقتنا ليحصلوا على تعليم مميز يشقان به طريقهما في شتى المجالات في شتى مجالات العلم والعمل ويحققوا به أحلامهم وطموحاتهم لدفع مجتمعاتهم إلى طريق التقدم والرقي

وأوضح حاكم الشارقة أن ثلث الدفعة التى التحقت بفرع الاكاديمية بخورفكان من المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة ومعظم طلبة الدفعة الأولى من المتميزين علميًا.

وأعلن القاسمي عن مضاعفة مساحة مقر الأكاديمية بخورفكان ضمن المرحلة الثانية من المشروع كما أعلن عن اهداء سفينة التدريب لطلبة الأكاديمية في القريب العاجل.

من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط: أعتز بوجودي في إمارة الشارقة، وأقف احتراما للجهود العظيمة التي ساهمت في بناء هذا الصرح العلمي المتميز برعاية كريمة من الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة.

واضاف ان ما شاهده في الفرع الجديد هو حصيلة عمل جاد وجهد متواصل من الاكاديمية لاقامة مؤسسات تعليمية بمواصفات عالمية، قال: "أفخر وأنا أتابع نجاحات الأكاديمية التي هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية، الاكاديمية حققت حلمًا بتوطين التكنولوجيا والمعرفة وتكوين الكادر العربي تعليمًا وتدريبًا حقيقيا متصل مرتبط باحتياجات سوق العمل.

وتابع أن تواجد الأكاديمية بفرع جديد في خورفكان بالشارقة سيسهم في تطور نوعي تبدأ معه انطلاقة جديدة لها لخدمة طلابها في المنطقة.

من جانبه قال رئيس الاكاديمية كلمته، إن فرع خورفكان يشكل مرحلة جديدة وتحولاً نوعياً في مسيرة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مؤكدًا أن الفرع يعد خطوة رائدة كونه الفرع الأول من نوعه بمنطقة الخليج العربي.