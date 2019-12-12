عقد جلسات من أجل الحبس الاحتياطي لإرهابيين مشتبه بهم في الدنمارك

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مثل تسعة مشتبه بهم في جلسات من أجل الحبس الاحتياطي في الدنمارك اليوم الخميس، للاشتباه بهم في التخطيط لهجوم إرهابي "بدافع إسلامي متشدد".

وذكرت وسائل إعلام دنماركية من المحكمة أن امرأة ورجلان مثلوا أمام محكمة مدينة كوبنهاجن، حيث اتهموا بمحاولة صنع متفجرات.

وقالت التقارير إنه في قاعة محاكمة أخرى في محكمة مدينة كوبنهاجن، اتُّهم خمسة مشتبه بهم آخرون - أربعة رجال وامرأة - بمحاولة الحصول على أسلحة نارية أو تمويل شراء أسلحة نارية.

وفي الوقت نفسه، كان المشتبه به التاسع يمثل أمام محكمة في مدينة أودنسه.

وعُقدت الجلسات بعد يوم من إعلان شرطة كوبنهاجن وجهاز الأمن الدنماركي اعتقال 20 شخصا على صلة بهجمات في نحو 20 موقعا في أنحاء البلاد.

وقال يورجن بيرجن سكوف، من شرطة كوبنهاجن، للصحفيين أمس الأربعاء إن السلطات تعتقد أن المشتبه بهم حاولوا الحصول على مواد لصنع متفجرات والحصول على أسلحة نارية.

ولم تشر الشرطة إلى أي هدف ممكن.

وقال سكوف إن الشرطة سوف تطلب عقد الجلسات خلف أبواب مغلقة.

وكانت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن قد صرحت في وقت سابق في بيان بأن الاعتقالات كانت "تذكرة بأن هناك أفراد في الدنمارك لديهم النية والقدرة على ارتكاب أعمال إرهابية".