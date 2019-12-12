عمدة نيوجيرسي الأمريكية: الهدف من إطلاق النار في المدينة كان متجرا يهوديا

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قال مسؤولون أمريكيون إن مسلحين اثنين تورطا في إطلاق نار دموي في مدينة جيرسي أول أمس الثلاثاء، كانا يستهدفان متجرا يهوديا.

وقتل ثلاثة مدنيين والمسلحان المشتبه بهما في تبادل إطلاق نار طويل داخل المتجر، والذي بدأ حوالي الساعة 1230 مساء (1730 بتوقيت جرينتش).

وكتب عمدة مدينة جيرسي ستيفن فولوب تغريدة على موقع تويتر اليوم الأربعاء قال فيها: "بعد مراجعة شاملة لنظام الدوائر التليفزيونية المغلقة، اتضح من الكاميرات أن هذين الشخصين استهدفا متجرا لبيع الأطعمة الموافقة للشريعة اليهودية.

وخلال مؤتمر صحفي، قال فولوب إن لقطات الفيديو أظهرت المشتبه بهما لدى وصولهما إلى المتجر في شاحنة.

وأضاف العمدة: "قاما بفتح الباب بهدوء باستخدام بندقيتين .. ثم بدأ الاثنان في إطلاق النار من الشارع إلى داخل المتجر".