نواب بالبرلمان الموريتاني يطالبون بلجنة تحقيق في صفقات عهد الرئيس السابق

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طلب 24 نائبا في البرلمان الموريتاني أغلبهم من المعارضة تشكيل لجنة تحقيق وتقصي في صفقات تمت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ووقع النواب اليوم الخميس على طلب يحث البرلمان على القبول بمقترحهم تشكيل لجنة للتحقيق بشأن صفقات منها صندوق العائدات النفطية وعقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط للقطاع الخاص، ونشاطات شركة "بولي كوندونج" الصينية وتسيير هيئة خيرية تابعة لشركة المعادن والصناعة وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل وتصفية شركة حكومية للاستيراد والتصدير.

وكانت المعارضة قد وصفت هذه الصفقات وغيرها بالفاسدة طيلة سنوات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وينص النظام الداخلي للبرلمان على أن يحيل رئيس البرلمان الطلب لإحدى اللجان الدائمة لدراستها وإصدار توصية بشأنها لتخصص جلسة علنية للمناقشة.

وبرر الموقعون على مقترح التوصية بأنه يهدف إلى "حماية المصلحة العامة، وإرساء حكامة رشيدة في تسيير الشأن العام" و "للحفاظ على مستقبل الأجيال".