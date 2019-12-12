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ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.
وزاد نيكي 0.25 في المئة ليصل إلى 23449.28 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.24 في المئة مسجلا 1718.99 نقطة.