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امرأة تحمل مظلة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وزاد نيكي 0.25 في المئة ليصل إلى 23449.28 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.24 في المئة مسجلا 1718.99 نقطة.