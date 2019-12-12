 المؤشر نيكي يرتفع ‭0.25‬% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يرتفع ‭0.25‬% في بداية التعامل بطوكيو

امرأة تحمل مظلة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز
امرأة تحمل مظلة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 3:28 ص | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 3:28 ص

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وزاد نيكي 0.25 في المئة ليصل إلى 23449.28 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.24 في المئة مسجلا 1718.99 نقطة.


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