المحكمة العليا ببنجلادش ترفض الإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء لمرضها

رفضت المحكمة العليا في بنجلادش اليوم الخميس، التماسا يطالب بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، التي تقضي عقوبة بالسجن بتهمة الفساد.

ويقول محامي الدفاع عن ضياء إنها مريضة للغاية، لكن هيئة قضاة مؤلفة من ستة أعضاء برئاسة كبير القضاة سيد محمود حسين، رفضت الطلب بعد مراجعة تقرير عن حالتها الصحية، بحسب قول المدعي العام محبوبي علام.

وأضاف أن المحكمة طلبت من الحكومة ضمان تحسين العلاج الطبي الذي تتلقاه رئيسة الوزراء السابقة (74 عاما).

يذكر أن خالدة ضياء، التي تترأس "حزب بنجلادش القومي" المعارض، محتجزة منذ فبراير 2018، بعد أن حكم عليها بالسجن لمدة خمسة أعوام – وهي فترة عقوبة ضاعفتها محكمة أعلى في الدرجة لاحقا - بسبب اختلاسها أموال مخصصة للأيتام.

كما حُكم عليها بالسجن لمدة سبعة أعوام في أكتوبر عام 2018، بسبب جمعها أموال لجمعية خيرية من مصادر مجهولة خلال الفترة بين 2001 و2006 ، عندما كانت رئيسة للوزراء.

وتم نقل خالدة ضياء، التي تعاني منذ فترة طويلة من التهاب المفاصل ومشاكل صحية أخرى، من السجن إلى مستشفى، في إبريل الماضي بعد تدهور حالتها الصحية.