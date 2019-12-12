«هيومن رايتس ووتش» تطالب الجزائر بالإفراج عن ناشط حقوقي بارز

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عن ناشط حقوقي بارز أوقفته قبل يومين وأدانته وأصدرت حكما بحقه، في نفس اليوم.

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الجزائر، أنه تم الحكم على "قدور شويشة" بالسجن لمدة عام بموجب اتهامات "يبدو أنها متصلة فقط بانتقاده للسلطات العسكرية والسياسية، ولمشاركته في مظاهرة سياسية".

وشويشة ناشط في الحركة الاحتجاجية التي شهدتها الجزائر.

ونقل البيان عن سارة ليا وايتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، القول :"يبدو أن شويشة أدين لمجرد انتقاده القوات المسلحة، وإدلائه بتصريحات سياسية، ومشاركته في مظاهرة سياسية".

وكانت قوات الأمن أوقفت شويشة للمرة الأولى يوم 24 أكتوبر، وصادرت هاتفه، أثناء مشاركته في اعتصام بمدينة وهران شمال غربي الجزائر.