بابا الفاتيكان يطلق دعوة جديدة لنزع السلاح النووي في رسالة اليوم العالمي للسلام

جدد بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الخميس مناشدته العالمية من أجل نزع السلاح النووي ومن أجل نموذج اقتصادي أكثر عدالة ونموا وخضرة.

وقال في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للسلام، والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية في الأول من يناير: "الردع النووي لا يمكن أن ينتج عنه إلا وهم الأمن".

وأضاف: "لا يمكننا أن ندعي الحفاظ على الاستقرار في العالم من خلال الخوف من الإبادة، في وضع مضطرب، معلق على حافة هاوية نووية ومحبوس خلف جدران اللامبالاة".

وأشار البابا فرنسيس على وجه التحديد إلى "الهيباكوشا"، وهم الناجين من القنابل الذرية في هيروشيما وناجازاكي، الذين التقى بهم الشهر الماضي خلال زيارته إلى اليابان.

ودعا البابا بالفعل في عدد من المناسبات إلى اتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ.

وقال البابا: "في مواجهة عواقب عدائنا تجاه الآخرين أو عدم احترامنا لبيتنا المشترك أو استغلالنا المسيء للموارد الطبيعية – التي يُنظر إليها فقط على أنها مصدر ربح فوري بغض النظر عن المجتمعات المحلية والصالح العام والطبيعة نفسها - ،فإننا في حاجة إلى تحول بيئي".

وتضمنت رسالة البابا فرنسيس دعوة إلى العدالة الاجتماعية. وقال البابا: "لا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي ما لم نظهر أنفسنا على أننا قادرون على تطوير نظام اقتصادي أكثر عدالة".

ووصف الحرب بأنها شيء "يغذيه تحريف العلاقات، وطموحات الهيمنة، وإساءة استخدام السلطة، والخوف من الآخرين، والنظر إلى التنوع على أنه عقبة".