فيلم «بومشيل» يتصدر ترشيحات جوائز نقابة ممثلي الشاشة

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تصدر الفيلم الدرامي (بومشيل) ”مفاجأة“ الذي تدور أحداثه حول اتهامات بالتحرش الجنسي في قناة فوكس نيوز ترشيحات الأفلام لنيل جوائز نقابة ممثلي الشاشة يوم الأربعاء وسيتنافس على الجائزة الكبرى وهي جائزة أفضل طاقم عمل.

وحصل الفيلم على أربعة ترشيحات في المجمل من بينها أفضل ممثلة لبطلته تشارليز ثيرون وأفضل ممثلة في دور مساعد لكل من نيكول كيدمان ومارجوت روبي.

والأفلام الأخرى المتنافسة على جائزة أفضل طاقم عمل هي (ذي أيرش مان) ”الأيرلندي“ و(وانس أبون اتايم إن هوليوود) ”ذات مرة في هوليوود“ و(جوجو رابيت) ”جوجو الأرنب“ والفيلم الكوري الجنوبي (بارازايت).

وتتجه الأنظار إلى جوائز نقابة ممثلي الشاشة بوصفها مؤشرا على فرص الأفلام في الفوز بجوائز الأوسكار إذ يشكل الممثلون الكتلة التصويتية الأكبر في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة للأوسكار.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نقابة ممثلي الشاشة في حفل ينقله التلفزيون من مدينة لوس انجليس يوم 19 يناير كانون الثاني.

وحصل فيلم الأيرلندي على ترشيحات في فئة أفضل ممثل في دور مساعد لكل من آل باتشينو وجو بيشي لكن غاب عن الترشيحات روبرت دي نيرو أحد أبطال الفيلم إذ سيتسلم جائزة عن مجمل أعماله خلال مراسم توزيع الجوائز.

ومن بين المرشحين الآخرين براد بيت وليوناردو دي كابريو عن فيلم (وانس أبون اتايم إن هوليوود) ”ذات مرة في هوليوود“ كما ترشحت الممثلة سكارليت جوهانسون عن فيلمي (ماريدج ستوري) ”قصة زواج“ و(جوجو رابيت) ”جوجو الأرنب“.

وفي فئات التلفزيون، كان من بين المرشحين مسلسل (ذا مورنينج شو) من بطولة جينيفر أنيستون وستيف كاريل. والمسلسل من إنتاج شركة أبل التي تعرضه على خدمة أبل تي في بلس.

ومن بين المسلسلات الأخرى المنافسة (جيم أوف ثرونز) ”صراع العروش“ و(ذا كراون) ”التاج“ و(فليباج) و(ذا مارفيلوس مسز مايزل) ”السيدة مايزل الرائعة“.