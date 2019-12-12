رئيسة وزراء فنلندا الشابة تطالب قادة العالم بتلبية توقعات الشباب

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية المعينة حديثًا، سانا مارين، وهي أصغر رئيسة وزراء في العالم، إنه يجب على قادة الاتحاد الأوروبي تلبية توقعات الشباب تحديدا، عند النظر في هدف تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2050.

وقالت مارين قبيل انطلاق محادثات اليوم الخميس، إن "الجيل الجديد يتوقع منا أن نتحرك، وعلينا أن نفي بتوقعات الناس."

وتضيف رئيسة الوزراء البالغة من العمر 34 عاما: "أنا قلقة بالطبع بشأن هذه القضية المتعلقة بالمناخ، فعلينا القيام بالمزيد، كما علينا أن نفعل ذلك بشكل أسرع. إن الامر يتعلق بمستقبل أطفالنا".