 شهود: مقتل 4 متظاهرين عراقيين بنيران مسلح وسط بغداد - بوابة الشروق
الخميس 12 ديسمبر 2019 5:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

شهود: مقتل 4 متظاهرين عراقيين بنيران مسلح وسط بغداد

بغداد - د ب أ
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 5:19 م | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 5:19 م

أفاد شهود عيان بأن مدنيا عراقيا أطلق، فجر اليوم الخميس، الرصاص على المتظاهرين في ساحة الوثبة بوسط بغداد مما تسبب في مقتل أربعة متظاهرين.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مدنيا مسلحا يدعى هيثم علي اسماعيل /17عاما / أطلق الرصاص فجر اليوم من بندقية " كلاشنكوف" صوب متظاهرين في ساحة الوثبة وقتل أربعة منهم.

وأوضح الشهود أن عددا من المتظاهرين طاردوا الجاني في أزقة ساحة الوثبة وهو يحمل البندقية وتم الإمساك به وقتله وتعليق جثته على عمود كهرباء في الساحة وسط تجمع المئات من المتظاهرين، ولا تزال الجثة معلقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك