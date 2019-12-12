شهود: مقتل 4 متظاهرين عراقيين بنيران مسلح وسط بغداد

أفاد شهود عيان بأن مدنيا عراقيا أطلق، فجر اليوم الخميس، الرصاص على المتظاهرين في ساحة الوثبة بوسط بغداد مما تسبب في مقتل أربعة متظاهرين.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مدنيا مسلحا يدعى هيثم علي اسماعيل /17عاما / أطلق الرصاص فجر اليوم من بندقية " كلاشنكوف" صوب متظاهرين في ساحة الوثبة وقتل أربعة منهم.

وأوضح الشهود أن عددا من المتظاهرين طاردوا الجاني في أزقة ساحة الوثبة وهو يحمل البندقية وتم الإمساك به وقتله وتعليق جثته على عمود كهرباء في الساحة وسط تجمع المئات من المتظاهرين، ولا تزال الجثة معلقة.