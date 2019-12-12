 الخارجية: مصر تثمن ما جاء في بيان القمة الخليجية حول دورها في تعزيز الأمن القومي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية: مصر تثمن ما جاء في بيان القمة الخليجية حول دورها في تعزيز الأمن القومي

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
سنية محمود
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 1:15 ص | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 1:15 ص

غرد  أحمد عبد الحافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن مصر تثمن ما جاء في بيان القمة الخليجية حول دورها في تعزيز الأمن القومي.

وأكد المتحدث على دعم مصر لأمن واستقرار الدول الشقيقة في الخليج العربي.


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