القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بجامعة عين شمس

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالقوات المسلحة، ندوة تثقيفية بجامعة عين شمس، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لشباب الوطن.

بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم ثم عرض فيلم تسجيلي عن جامعة عين شمس وتاريخها المشرف ودورها فى إعداد أجيال متعاقبة من الخريجين الذين رفعوا اسم مصر عاليا فى مختلف المحافل المحلية والدولية.

والقى الأستاذ الدكتور محمود شوقى رئيس جامعة عين شمس، كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة، مشيدا بدورهم البطولى في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، بالإضافة إلى المساهمة فى خطط التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر.

كما تم عرض فيلم تسجيلى عن دور قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تنفيذ استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لكافة أبناء الوطن من مختلف الأعمار.

ونقل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المساهمة في رفع الوعي الثقافى للشباب وتوعيتهم ضد كافة التهديدات والتحديات التي يواجهها الوطن.

كما تم عرض عدد من الأعمال القتالية والقصص البطولية لرجال القوات المسلحة ودورهم فى القضاء على الإرهاب وقدم طلاب الجامعة فقرة عن الإنجازات التي حققتها الدولة في كافة المجالات.

واختتمت الندوة بفقرة فنية لطلبة الجامعة، وقام رئيس جامعة عين شمس وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتكريم أسر الشهداء والمصابين والطلاب المتفوقين ومنظمي الندوة.