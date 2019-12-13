«اللجنة القضائية بالنواب الأمريكي» تفتتح جلسة الاستماع حول اتهام ترامب بالتقصير

افتتحت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس ما يُتوقع أن يكون جلسة استماع تستمر لساعات يتم اختتامها بالتصويت على اتهامات موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب بالتقصير.

وافتتحت اللجنة المؤلفة من 41 عضوًا نقاشها حول الاتهامات بالتقصير في التاسعة صباحا (1400 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع أن يصوت النواب في وقت لاحق من اليوم بشكل يتسق مع سياسات أحزابهم. وتأتي الجلسة بعد تصريحات افتتاحية أمس الأربعاء تبرز الفجوة الكبيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

ويواجه ترامب اتهامين بالتقصير فيما يتعلق بإساءة استخدام سلطته، وعرقلة عمل الكونجرس. وبعد الموافقة المتوقعة على الاتهامين، سيتم التصويت العام عليهما في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث من المرجح أن تتم الموافقة عليهما.

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