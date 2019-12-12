ألمانيا تأسف للقرار الأمريكي بفرض عقوبات على شركات ذات صلة بخط «نورد ستريم2»

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أعربت وزارة الاقتصاد الألمانية عن أسفها بشأن قرار مجلس النواب الأمريكي فرض عقوبات على شركات ذات صلة بخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وقالت متحدثة باسم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الخميس، إن الوزارة ترصد حاليا بالتحديد كيف يتصرف مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأضافت المتحدثة: "موقفنا تجاه أية عقوبات تتجاوز الحدود الإقليمية واضح: الرفض".

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي صادق على حزمة تشريعية لميزانية الدفاع، تتضمن قانونا لفرض عقوبات.

وتسري هذه العقوبات على الشركات والأفراد المتعاملين مع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وذلك في إطار محاولة للحد من النفوذ الروسي على سوق الغاز الطبيعي في أوروبا.

ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ على الحزمة نهاية الأسبوع المقبل.

وكان البيت الأبيض أعلن بالفعل في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصدق على الحزمة التشريعية.

وتبرر الولايات المتحدة ذلك بأن ألمانيا ستدخل في تبعية لروسيا من خلال هذا الخط.