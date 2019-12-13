تعزيز إجراءات تأمين الانتخابات البريطانية بعد مضايقات للمرشحين

عززت السلطات البريطانية إجراءات الأمن في الكثير من مراكز الاقتراع لتأمين الانتخابات العامة المبكرة اليوم الخميس، بعدما سجلت الشرطة حوالي 200 شكوى لمضايقات وإساءات على الانترنت خلال الحملة الانتخابية.

وسلطت ستيلا كريسي، وهي مرشحة عن حزب العمال وناشطة في مجال حقوق المرأة في شمال شرق لندن، الضوء على إساءة من جانب مجموعة تحالف الشعب المسيحي المناهض للإجهاض "سي بي أيه" والذي يقف ضدها في الانتخابات.

ونشرت كريسي تسجيلا مصورا لاثنين من مندوبي التحالف وهما يصفانها بأنها "نازية جديدة تؤمن بتدمير الحياة".

وكتبت كريسي قائلة إن "التصويت اليوم لكل شخص عدا، سي بي أيه، سوف يسهم في ضمان أن نبعث برسالة قوية عن نوع المجتمع الذي نمثله إلى أولئك الذين ينشرون الكراهية في شوارعنا".

وقال المجلس الوطني لرؤساء الشرطة "إن بي سي سي" يوم الأربعاء إن الشرطة تلقت من أنحاء البلاد حوالي 200 تقرير "يتعلقون بأمن المرشحين" من 15 نوفمبر إلى 4 ديسمبر.

وتتعلق المزاعم بشكل رئيسي بالإساءة عبر الانترنت لكنها تشمل "مستوى متدنيا من المضايقة والضرر الجنائي".

وقالت الشرطة إن نحو النصف من هذه التقارير"كانت جادة بما يكفي لأن يتم التعامل معها كجرائم".

وأضافت أنه "لم يكن هناك اعتداء على مرشحين، غير أنه كان هناك العديد من التعدي على متطوعي المرشحين".