توقعات بفشل اختتام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في موعده

قال أعضاء الوفد الألماني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس والعشرين حول تغير المناخ إن الاجتماع المنعقد حاليا في مدريد من المرجح ألا يُختتم في موعده المقرر غدا الجمعة.

وقال كارستن زاخ ، وهو مفاوض ألماني يتمتع بخبرة سنوات في مؤتمرات قمم الأمم المتحدة، اليوم الخميس إنه لا يستطيع أن يتذكر متى كانت آخر مرة انتهى هذا المؤتمر في موعده المحدد.

ويرغب ممثلو نحو 200 دولة مشاركة في اختتام المؤتمر الساعة السادسة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) غدا الجمعة.

وقال زاخ إنه تم تأجيل مواعيد ختام مؤتمرات بالفعل،مضيفا أنه يتوقع أن يختتم المؤتمر "في وقت ما مساء غد الجمعة أو يوم السبت".

وتابع أن هناك حركة شاملة، لكن الناشطين انتقدوا التقدم المحرز في المؤتمر باعتباره غير كافٍ. وأعلنت حركة "فرايدايز فور فيوتشر" (أيام الجمعة من أجل المستقبل) إضرابا عالميا من أجل المناخ غدا الجمعة.

وكتب الناشطون في بيان أنه بدلا من مواجهة المشكلات، يؤجل المشاركون اتخاذ القرارات المهمة. وقالوا: "لقد خذلنا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ". وأضافوا أن القمة تنحرف اكثر من أي وقت مضى عن التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ.