محتجون جزائريون يغلقون مركز تصويت في الانتخابات الرئاسية

أفادت مصادر جزائرية بأن محتجين بولاية بجاية، ثاني أكبر مدن منطقة القبائل، أغلقوا أحد مراكز التصويت في انتخابات الرئاسة التي انطلقت صباح اليوم الخميس.

وقالت المصادر إن منطقة القبائل شهدت تظاهرات ليلية رافضة لإجراء الاستحقاق الرئاسي مثلما كان الحال مع مناطق أخرى، كما شهدت اقتحام مواطنين لمراكز الاقتراع واستحواذهم على الصّناديق قبل انطلاق التصويت تعبيرا منهم على رفضهم للموعد الذي حدّدته السّلطة.

وأعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة أشخاص بحوزتهم عبوات "كوكتيل مولوتوف"، إضافة إلى كمية من الوقود بمدينة "تيزي وزو" عاصمة منطقة القبائل.

وبدأت الأمور عادية في العاصمة الجزائرية في ظل انتشار أمني في الشوارع والساحات الرئيسية.

وبث التلفزيون الجزائري الحكومي صورا لعشرات الأشخاص وهم ينتظرون دورهم أمام باب أحد مكاتب التصويت وسط ولاية البليدة القريبة من العاصمة، كما نقل صورا مماثلة من ولايات سعيدة، غربي البلاد، وتبسة وعنابة، شرقا.

وكانت مراكز التصويت في الجزائر فتحت أبوابها بداية من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي(0700 بتوقيت جرينتش)، إيذانا بانطلاق الاقتراع الرئاسي الذي سيفرز خليفة الرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، وسط انقسام حاد في الشارع بين المؤيدين والمعارضين.

ووجهت العديد من الشخصيات والفعاليات نداءات للحفاظ على سلمية الحراك الشعبي، وعدم التعرض لحقوق الآخرين في التعبير عن آرائهم محذرة من الانزلاق إلى العنف.

ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين، هم: عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، علي بن فليس، مرشح حزب طلائع الحريات، المرشح الحر عبد المجيد تبون، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي.

ويحق لأكثر من 24 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.