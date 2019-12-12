محافظ بورسعيد يستقبل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أمس الأربعاء، لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، وحضور سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.

وخلال اللقاء أشاد محافظ بورسعيد بأداء القوات المسلحة المصرية والشرطة والبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن مصر عادت كدولة مؤسسات حقيقية.

وأكد الغضبان خلال لقائه، بأن الجميع مسؤولون عن مواجهة المشكلات داخل المجتمع، وأن المحافظة تتجه إلى إصلاح التعليم ومواجهة مشكلات التنمية والاستثمار وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، موضحًا أن بورسعيد حققت إنجازات كبيرة في تنمية مواردها للإنفاق على مشروعات التنمية وإصلاح التعليم والصحة والبيئة والصناعة ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.

ولفت إلى إنشاء مجموعة من المصانع داخل بورسعيد في مختلف الصناعات ودخول صناعات للمرة الأولى بالمنطقة الصناعية، مشيدا بالإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تحققت في المحافظة ومنها واحدًا من أهم المشروعات في قطاع البترول وهو حقل ظهر الذي حقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز.

ونوه إلى المشروعات الكبرى التي شهدتها المحافظة أيضًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها مشروعات الاستزراع السمكي ومشروعات الإسكان الاجتماعي وإعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات، علاوة على إقامة مشروعات صناعية كبرى في مجالات السيارات وقطع غيارها ومشروعات الطاقة الكهربائية ومصنع تصنيع الأسماك الذي سيتم تصدير منتجاته للخارج، ومشروع مجمع الصناعات للشباب.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد تشهد العديد من المشروعات الصناعية الكبرى التي تجعلها من أهم المحافظات الصناعية بمصر، بالإضافة إلى المشروعات السياحية قرب وداخل المحافظة.

كما تم عرض فيلم تسجيلي على أعضاء اللجنة عن الإنجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أبدى النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، سعادته بزيارة محافظة بورسعيد ومدى التغير الذي طرأ عليها في جميع المجالات والشكل الجمالي والحضاري التي تظهر عليه في الوقت الحالي وهو مالمسه جميع اعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن بورسعيد تشهد عدة مشروعات تنموية قومية كبرى، ونموذج ناجح لجميع المشروعات التي يتم تطبيقها ببورسعيد مثل مشروع التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.