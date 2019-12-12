استعدادات عراقية لافتتاح منفذ عرعر التجاري مع السعودية

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أفاد مسؤول عراقي، اليوم الخميس، بأن هيئة المنافذ الحدودية العراقية ستفتتح في 20 من ديسمبر الجاري منفذ عرعر التجاري مع المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن كاظم العقابي المدير العام لهيئة المنافذ الحدودية قوله: "من خلال منحة المملكة العربية السعودية البالغة 50 مليون دولار، تمكنت هيئة المنافذ من بناء منفذ عرعر النموذجي وسيفتتح في 20 من الشهر الحالي لأغراض تجارية ولمرور المسافرين".

وأضاف أن خطة الهيئة تتضمن إعلان بعض المنافذ الحدودية كفرص استثمارية، إلى جانب اعتماد المنح والمساعدات من المنظمات الدولية.

ويعد منفذ عرعر التجاري هو اول منفذ حدودي يتم افتتاحه بين العراق والسعودية بعد إغلاقه لسنوات، ويتم افتتاحه جزئيا أمام حركة الحجاج سنويا.