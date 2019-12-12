أعلن مكتب الإحصاء الألماني أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا بلغ 1ر1% فقط خلال شهر نوفمبر الماضي، وهي نفس النسبة في شهر أكتوبر.

يأتي ذلك في ظل انخفاض أسعار الطاقة في ألمانيا، حيث تراجعت أسعارها بنسبة 7ر3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين اضطر المستهلكون لإنفاق المزيد من المال لتأمين حاجتهم من السلع الغذائية ولإيجارات المساكن.

وانخفضت أسعار المستهلكين الشهر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه، بنسبة 8ر0% إجمالا، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء، مؤكدا بذلك نتائج مؤقتة.

يعتبر معدل التضخم معيارا مهما للسياسة المالية التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي والذي يسعى للوصول بمعدل التضخم السنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، إلى أقل من 0ر2%، وهو معدل أكثر بشكل كاف من علامة الصفر، حسبما يرى البنك. ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن الفائدة الرئيسية اليوم الخميس.