المرصد السوري: 26 قتيلا في معارك بين قوات النظام والمعارضة بريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الخميس، بسقوط 26 قتيلا في معارك بين قوات النظام وفصائل المعارضة في محاور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم إن قوات النظام بدأت هجوما جديدا فجر اليوم بغية استعادة السيطرة على الكتيبة المهجورة التي خسرتها لصالح الفصائل يوم أمس الأربعاء.

وأشار المرصد إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها منذ بدء الهجوم الجديد، كما قتل أربعة من مقاتلي الفصائل المسلحة. وقتل أمس 15 شخصا من الجانبين في اشتباكات الكتيبة المهجورة.

ووفق المرصد، تترافق المعارك العنيفة مع قصف صاروخي بعشرات القذائف تستهدف محاور القتال بالإضافة إلى تل السلطان وزمار وجزرايا بريفي إدلب وحلب.