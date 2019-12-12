رئيس «الإنجيلية» يدعو لسن تشريعات تساعد دمج ذوي الإعاقة في المجتمع

قال رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتور القس أندريه زكي، إن اهتمام الهيئة بالأشخاص ذوي الإعاقة ينطلق من رسالتها وإيمانها العميق بالمساواة، وبأهمية دمج كل هذه الفئات في المجتمع، وتمكينهم من عيش حياة طبيعية، واتباع المنهج الحقوقي الذي تناول قضية الإعاقة على أنها قضية حقوق إنسان.

وأضاف خلال لقاء نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية اليوم الخميس، بعنوان "مبادرة تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد"، وحضرته البرلمانية الدكتورة هبة هجرس، ممثلًا عن المجلس القومي للمرأة، وأعضاء المنتدى المصري للأشخاص ذوي الإعاقة، إن وجود تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة من شأنه أن يساعد في توفير حياة أفضل لهم.

وأكد خلال اللقاء الذي انعقد بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الهيئة تسعى دائمًا لتطوير عملها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والعالمية في التعامل مع قضايا الإعاقة.