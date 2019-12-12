السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر: 8% نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد 3 ساعات

قال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم الخميس بلغت 92ر7% بعد ثلاث ساعات من التصويت.

وكشف شرفي عن أن عدد المصوتين وصل إلى غاية الساعة الحادية 10 صباحا إلى نحو مليونين من مجموع أكثر من 24 مليون ناخب.

وأشار إلى أن نسبة المشاركة المسجلة ارتفعت في 16 ولاية مقارنة بنسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2014 عند نفس التوقيت.

وأكد شرفي، في تصريح للتلفزيون الجزائري ، أن نسبة المشاركة المسجلة في بداية الاقتراع الرئاسي توحي بأنها ستكون أقوى مما كانت عليه في انتخابات 2014.

وكان شرفي قال إن 95 بالمئة من مراكز التصويت في البلاد فتحت أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وإنها تعمل بصورة طبيعية، ولكنه اعترف بوجود بعض الصعوبات " التنظيمية" في بعض المناطق.

وكشف شرفي عن أن 3600 مكتب تصويت من مجموع أكثر من 61 ألف مكتب، تشهد بعض الصعوبات، مشيرا إلى مساع لإعادة الامور إلى نصابها.

ولم يذكر شرفي المناطق التي تواجه فيها العملية الانتخابية صعوبات، غير أن مصادر عديدة أشارت إلى أن الأمر يتعلق بمكاتب التصويت بمنطقة القبائل خاصة في ولايتي بجاية وتيزي وزو، وبدرجة أقل ولاية البويرة.

ووصف شرفي إقبال الناخبين على مكاتب التصويت في أغلب المدن الجزائرية بـ" المحترم جدا"، مشيرا إلى الطوابير بالعاصمة الجزائر، وخنشلة وبسكرة.

وأشار إلى أن توافد المواطنين في الساعات الاولى من الاقتراع الرئاسي "يدعو لأمل حقيقي ومؤسس"، مشيدا بالموقف المشرف للجاليات الجزائرية في الخارج.

وكشف شرفي عن أن نسبة المشاركة في ليون بفرنسا بلغت صباح الخميس 63ر11 بالمئة، مقابل 14 بالمئة في أبو ظبي، و81ر15 بالمئة في تونس.

موازاة مع ذلك، سجلت تظاهرات معارضة لتنظيم الانتخابات الرئاسية بعدة مدن جزائرية منها العاصمة الجزائر، فيما لم يتم فتح أغلب مكاتب التصويت بولايتي بجاية وتيزي وزو وبدرجة أقل ولاية البويرة، بسبب احتجاجات السكان.