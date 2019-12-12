باكستان والسعودية يبحثان الأوضاع الراهنة في جامو وكشمير

بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في العاصمة الرياض، الأمور ذات الاهتمام المشترك والروابط الودية القائمة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الجانبين بحثا أيضاً خلال اللقاء القضايا الدولية والإقليمية، خاصة الأوضاع الراهنة في جامو وكشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على الأمن والسلام الإقليمي. وأبلغ قريشي نظيره السعودي بشأن الوضع الإنساني المتدهور في كشمير المحتلة في ظل الحصار العسكري وحظر التجول الذي فرضته الهند على الكشميريين منذ أكثر من أربعة أشهر.