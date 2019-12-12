طبيب الزمالك يكشف إصابتي زيزو وعلاء

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كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول بنادي الزمالك عن إصابة أحمد سيد زيزو ومحمود علاء، وذلك خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز والتي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وقال طبيب الفريق إن زيزو يعاني من شد خفيف بالعضلة الخلفية، مشيرا إلى أن سبب استبداله في مباراة بيراميدز هو الحفاظ عليه منعا لتفاقم الاصابة.

وأوضح أسامة أن إصابة محمود علاء مدافع الزمالك عبارة عن قطع أعلى الحاجب وتم عمل إسعافات له وليست بحاجة لغرز ، ولن تعوقه عن خوض التدريبات مع زملائه.

وفاز الزمالك على بيراميدز بهدفين بالجولة السابعة للدوري الممتاز والتي أقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة.