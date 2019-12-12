تقرير: قاض أمريكي يرفع كفالة هارفي واينستين بسبب مشكلات تتعلق بالمراقبة

رفع قاض أمريكي أمس الأربعاء، كفالة المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بسبب مزاعم أفادت بأنه لم يقم بارتداء جهاز المراقبة في الكاحل طوال الوقت، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وكان قد تم الإفراج عن قطب هوليود بكفالة قدرها مليون دولار في انتظار محاكمته المقررة الشهر المقبل بتهمة اغتصاب امرأة عام 2013 وممارسة عمل جنسي بالقوة مع امرأة أخرى عام 2006 .

وذكرت شبكة "سي ان ان" أنه بعد فرض الكفالة الجديدة، سيتعين على واينستين وضع 2 مليون دولار في سند شركة تأمين، بضمان مبلع الكفالة الأصلية النقدي.

وجاء قرار القاضي بعدما قال ممثلو الادعاء في جلسة استماع الأسبوع الماضي أن واينستين انتهك شروط الكفالة باساءة استعمال جهاز التعقب الإلكتروني.