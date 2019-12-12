عرضت فضائية «يورو نيوز»، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد مظاهرات ضخمة وسط العاصمة الجزائرية ضد إجراء الانتخابات التي بدأت اليوم.

واحتل المتظاهرون بأعداد كبيرة الجزء الأكبر من شارع ديدوش مراد، حتى ساحة البريد المركزي، كاسرين الطوق الذي فرضته قوات الشرطة.

وحاول المتظاهرون اقتحام مركز التصويت بإكمالية باستور، حيث منعتهم الشرطة برش الغاز المسيل للدموع، لكنها اضطرت إلى غلق المركز لنحو نصف ساعة قبل أن تعيد فتحه، وهتف المتظاهرون: «لا للانتخابات مع العصابات»، و«دولة مدنية وليس عسكرية».

وفتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها، اليوم الخميس، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث يحق لأكثر من 24 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين، هم: رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ومرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.