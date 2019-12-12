رئيس وزراء التشيك يطالب الاتحاد الأوروبي بدعم خطته للطاقة النووية

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قال رئيس وزراء التشيك اليوم الخميس إن جمهورية التشيك تريد أن يدعم الاتحاد الأوروبي خطتها للطاقة النووية، لكي تحقق البلاد الحيادية المناخية.

وأضاف للشبكة الوطنية قبل أن يغادر للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ المقررة في بروكسل" لا نستطيع تحقيق الحيادية المناخية بدون طاقة نووية".

وأوضح أنه على المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أن يعلنا بوضوح أن الطاقة النووية" نظيفة و لا تطلق انبعاثات".

ويشار إلى أن جمهورية التشيك من الدول التي هددت برفض خطة لتحقيق الحياد المناخي في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050 خلال قمة عقدت في يونيو الماضي.

وتنص استراتيجية الطاقة في التشيك على زيادة حصة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية بواقع النصف بحلول عام 2040، مع خفض الاعتماد على مسببات الانبعاثات الكربونية.

مع ذلك، انتقد المعنيون بشؤون البيئة محطات الطاقة النووية التشيكية باعتبارها قديمة ومعرضة للأعطال.