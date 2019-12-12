البنك المركزي الياباني يحذر من تداعيات الغموض العالمي

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قال "ماسايوشي أماميا"، نائب محافظ البنك المركزي الياباني، اليوم الخميس، إن حالة الغموض التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي مازالت تستحق الاهتمام، وإن البنك المركزي الياباني ينظر بحذر إلى التطورات المستقبلية.

وأضاف أمام مؤتمر اقتصادي لقادة الأعمال في مدينة أوكاياما اليابانية، إنه رغم ذلك توجد مؤشرات على تحسن أداء الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى الغموض الشديد الذي يحيط بنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبالنسبة للاقتصاد الياباني قال أماميا إن الطلب المحلي سيتجنب أي تراجع كبير، رغم تراجع قوة الدفع على المدى القصير نتيجة التباطؤ العالمي وزيادة معدل ضريبة المبيعات.

وقال إن الاقتصاد الياباني سيظل يعاني من تراجع الأداء في ظل تراجع الصادرات والنشاط الإنتاجي.

وعن السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي الياباني، قال نائب محافظ البنك إنه في ظل المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي ومستوى نمو الأسعار، فإن السياسة النقدية الحالية مناسبة في الوقت الراهن.

وأضاف أن البنك لن يتردد في اتخاذ المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية، إذا فقد قوة الدفع اللازمة لرفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنويا.