وفاة حفيدى وزير التنمية المحلية الأسبق هنا وسليم سماحة بسبب ماس كهربائى فى الرياض

بعد خمس سنوات من إقامتهما فى السعودية، عاد الطفلان «هنا سماحة» البالغة من العمر 10 سنوات وأخوها «سليم سماحة» البالغ من العمر 8 سنوات إلى مصر، ولكنها ليست زيارة سريعة هذه المرة، بل إقامة دائمة فى تراب بلدهما، ففى صباح الأمس الخميس وصل جثمانا الطفلين على متن طائرة مصر للطيران القادمة من المملكة العربية السعودية، اللذين توفيا بسبب حريق نتج عن ماس كهربائى حصل فى شقتهما فى مدينة الرياض.

وامتلأ جامع مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، بالمصلين لتشييع جنازة الطفلين، حفيدى وزير التنمية الأسبق ومحافظ سوهاج الأسبق اللواء محسن النعمانى، وأبناء شقيقة نرمين النعمانى المذيعة بقناة Nile Tv ومستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات العامة.

وحضر عدد من أقارب أسرة الطفلين، على رأسهم جدهما، محسن النعمانى، الذى وقف يأخذ العزاء فى أحفاده، ووالدهما خالد سماحة الذى لم يستطع التماسك ودخل فى نوبة شديدة من البكاء، والذى قال لـ«الشروق» إن ابنيه كانا يريدان العيش فى بمصر لذلك حرص على تحقيق أمنيتهما، حتى لو بعد وفاتهما.

كما قال والد الطفلين فى مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» المذاع على قناة أون تى فى، إن الدفاع المدنى وجد أن سبب الحريق كان «ماسا كهربائيا» بسبب مشترك مُوصل به شاحن للموبيل.

وحكى الأب تفاصيل الحادث قائلا إن هنا وسليم كانا نائمين، وخرج هو وزوجته وبعد عشر دقائق اتصل به جاره ليبلغه أن هناك دخانا يتصاعد من شقته، فطلب منه خالد أن يكسر باب الشقة ليطمئن على الطفلين، ولكن عندما فتح جاره الباب اندفعت الأدخنة فى وجهه وأغمى عليه، ليدخل بعد ذلك العناية المركزة، ليصل بعد ذلك الدفاع المدنى ويطفئ الحريق.