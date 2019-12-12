الرئيس اليمني يؤكد عمق العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية

أكد عبدربه منصور هادي الرئيس اليمني، على عمق العلاقات التي تربط اليمن بالولايات المتحدة الأمريكية في مختلف الجوانب والمجالات من خلال استراتيجية التعاون والشراكة في مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية المتمثلة في المليشيات الحوثية الانقلابية ومن خلفها إيران وعناصر التطرف والإرهاب بمسمياتها المختلفة.

وأشار الرئيس اليمني خلال استقباله، اليوم الخميس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل -حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبا نت"-، إلى جهود الحكومة التي تبذلها في إطار الحرص والالتزام على تنفيذ بنود اتفاق الرياض والذي تجسدت خطواته في عودة الحكومة إلى عدن ومباشرتها في توفير الخدمات المتمثلة في الكهرباء والماء والخدمات الصحية وتحسين النظافة وصرف المرتبات وغيرها من الخطوات الهامة التي نشعر بأهميتها واستمرارها في ظل أجواء ومناخات مناسبة لاستكمال بنود اتفاق الرياض وفقاً لتسلسلها.

وأشاد رئيس الجمهورية بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لأمن واستقرار ووحدة اليمن.

من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سروره بهذا اللقاء، مؤكداً مواقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية، مثمناً جهود الرئيس في الوصول إلى إخراج وإنجاح اتفاق الرياض ومواصلة تنفيذ خطواته والذي يمثل تواجد الحكومة بعدن وتقديمها للخدمات دافعاً مميزاً ومحفزاً في هذا الاتجاه.