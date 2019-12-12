استطلاع: حزب العمال البريطاني يقلص الفارق بينه والمحافظين عشية الانتخابات

أفاد استطلاع أجرته مؤسسة سافانتا كومرس لحساب صحيفة تليجراف البريطانية ونشر عشية الانتخابات بأن حزب المحافظين الحاكم شهد تراجع تقدمه على حزب العمال المعارض إلى خمس نقاط مئوية.



ووفقا للاستطلاع، فإن التأييد لحزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون ظل على نسبة 41 في المئة بينما ارتفع التأييد لحزب العمال بواقع ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى 36 في المئة، وهو أقل فارق تسجله المؤسسة منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول وأفضل أداء لحزب العمال منذ يناير كانون الثاني.

وقالت المؤسسة ”تشير هذه النتائج إلى أن من الصعب تحديد نتيجة الانتخابات، إذ يقول واحد من كل خمسة تقريبا إنهم قد يغيرون رأيهم ومن المحتمل أن نرى أغلبية صريحة لحزب المحافظين أو نرى برلمانا معلقا“.

وأظهرت ثلاثة استطلاعات أخرى نشرت يوم الأربعاء تقدما أكبر لحزب المحافظين.